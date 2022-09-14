Чебоксары, , 13:37 — REGNUM Чувашское правительство поддержало предложенные профильными министерствами налоговые льготы для IT-компаний. В результате бюджет республики недополучит почти 57 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом было заявлено на заседании Кабинета министров Чувашии.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект разработан в рамках исполнения федерального поручения по поддержке отрасли информационных технологий из-за санкционного давления. По словам первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, предлагается установить пониженные ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, для субъектов малого и среднего предпринимательства с государственной аккредитацией в IT-сфере.

В новой редакции закона ставка с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составит 5% вместо действующих в Чувашии 12% (в РФ — 15%). Ставка с объектом налогообложения «доходы» будет снижена до 1%, в то время как сейчас предельная ставка составляет 6%.

По оценке налоговой службы, данной мерой поддержки смогут воспользоваться 754 налогоплательщика.

«Оценочная сумма выпадающих доходов составляет 56,9 млн рублей», — сказал Михаил Ноздряков.

Напомним, в августе власти Чувашии заявляли, что в республике насчитывает 97 региональных ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры России.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для IT-индустрии: на 2022−2024 годы для отрасли устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.

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