Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект о льготах ветеранам боевых действий в сфере культуры внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается предоставить возможность организациям культуры с учетом своих финансовых, материально-технических и организационных возможностей при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий.

«Законопроект разработан с целью отдать дань глубокого уважения ветеранам боевых действий за защиту интересов России и Русского мира, честное выполнение воинского долга, проявленные мужество, смелость и героизм», — отмечается в сопроводительных документах.

Предполагается, что получение льготы при посещении платных мероприятий организаций культуры будет осуществляться при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий.