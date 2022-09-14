Обнинск, Калужская область, 14 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Обнинск Калужской области примет в 2022 году участие в конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Администрация города Обнинска Эскиз- пешеходная зона вдоль ул. Энгельса в Обнинске

Правительство России внесло изменения в Правила предоставления средств господдержки из федерального бюджета для поощрения муниципальных образований — победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь в конкурсе могут принять участие города с численностью населения от 100 до 200 тысяч (ранее численность малых городов для участия в конкурсе не должна была превышать 100 тысяч). Благодаря расширению границ конкурса, в нем сможет принять участие и Обнинск. Первый этап — выбор городской территории для благоустройства. Проголосовать за один из трёх предложенных вариантов или высказать свое предложение можно на официальном портале администрации Обнинска или лично в отделе благоустройства и озеленения городских территорий управления городского хозяйства.

Для выбора предложены варианты: — пешеходная зона вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова), — общественная территория, расположенная в районе дома № 23/1 по ул. Гагарина (сквер в районе д/с «Сказка»), — территория оврага ИАТЭ НИЯУ МИФИ в районе дома № 69 по пр. Ленина. Голосование и обсуждение продлится до 19 сентября включительно. 20 сентября будут подведены итоги и запущен новый опрос: о том, каким функционалом наполнить выбранную территорию. Затем проект от Обнинска будет подан на федеральный уровень. Победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах претендуют на финансирование до 100 миллионов рублей.

Конкурс по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений проводится с 2018 года. Он проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».