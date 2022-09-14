Москва, , 13:33 — REGNUM На освобожденной части Запорожской области выдано в общей сложности 15 тыс. российских паспортов. Об этом 14 сентября заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Паспортов выдано около 15 тыс., в среднем до 30 тыс. поданных заявлений по области. Развернуты порядка 24 пунктов по выдаче паспортов», — сказал Балицкий.

При этом политик отметил, что население в Запорожской области испытывает волнения на фоне возможного нападения Киева на освобожденные территории.

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