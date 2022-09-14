Омск, 14 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в серии изнасилований в Омске, которому удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение 12 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Pixabay.com В наручниках

Расследование уголовного дела, возбуждённого в апреле 2010 года по ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), продолжается. С этим делом в одно производство соединено несколько дел по фактам изнасилований, незаконного проникновения в жилище, краж.

По данным ведомства, дела объединял способ совершения преступлений. Мужчина по ночам проникал через форточку в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов. Потерпевшие одинаково описывали подозреваемого. Следователи сделали вывод, что преступления совершал один и тот же человек, они являются серийными.

Расследованием занимались опытные следователи и полицейские. 13 сентября 2022 года 63-летнего подозреваемого задержали. Он скрывался от правоохранительных органов в течение 12 лет.

По версии следствия, мужчина с 29 апреля 2010 года по 31 августа 2012 года совершил восемь изнасилований и покушений на изнасилование женщин в Омской области. Также он подозревается в ряде других преступлений.

29 апреля 2010 года омич изнасиловал девушку, проживающую на проспекте Космическом. Этой же ночью он изнасиловал женщину, проживающую в соседнем доме. В мае 2010 года подозреваемый попытался изнасиловать женщину, проживающую на улице Заозерной. В сентябре 2010 года он изнасиловал двух женщин, проживавших в посёлке Входной и на улице Бородина в Омске. В мае 2011 года мужчина изнасиловал женщину к квартире на улице Ватутина. 4 ноября 2011 года он изнасиловал женщину в Калачинске. В сентябре 2012 года злоумышленник изнасиловал 17-летнюю девушку, проживающую в доме на ул. 75 Гвардейской Бригады в Омске.

Во всех случаях мужчина действовал по одной и той же схеме. Он выбирал квартиры на первых этажах, наблюдал за жертвами, запоминал планировку квартир. Проникал в квартиры через форточку. Обычно он светил фонариком в лицо женщинам, чтобы они не могли разглядеть его лицо. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. Иногда злоумышленник пользовался лестницей или табуреткой. Женщин, у которых были дети, он запугивал угрозами в их адрес.

Следствие провело большую работу по раскрытию преступлений. Со слов женщин специалисты составили портреты предполагаемого преступника.

На несколько лет преступления прекратились. В 2022 году мужчина совершил очередное преступление в Омске, оставив на месте предмет, на котором были обнаружены его потожировые следы. Эксперты установили генотип, который совпал с геномом подозреваемого в серии изнасилований. Личность подозреваемого была установлена. Оказалось, что в течение шести лет он отбывал наказание за преступление на территории другого государства.

Сейчас с задержанным работают следователи. Обстоятельства совершённых преступлений устанавливаются. Мужчину готовятся заключить под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области вынесен приговор 57-летнему жителю посёлка Черлак, надругавшемуся над школьницей.

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