Москва, , 13:31 — REGNUM Проект так называемых «гарантий безопасности» б. УССР, который накануне был опубликован Киевом, сохраняет угрозу вступления его в НАТО и это делает проведение специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ ещё более актуальным. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как отметил Песков, комментируя опубликованный 13 сентября киевским режимом текст таких «гарантий безопасности», в этом случае имеется ввиду некий документ, в котором Киев не скрывает, что этот документ имеется ввиду до вступления б. УССР в НАТО.

«То есть ориентир на место в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Де-факто и де-юре ситуация именно такая», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что в опубликованном киевским режимом тексте также не предполагается нейтрального статуса территорий бывш. УССР.

«Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и национальных интересов», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире есть много регионов, которые имеют амбициозные планы развития, и в них может быть востребован российский газ, что компенсирует поставки голубого топлива из России в Европу.