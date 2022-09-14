Волгоград, , 13:44 — REGNUM Сообщника террористов, вербовавшего иностранцев, задержали сотрудники УФСБ совместно с полицейскими в Волгограде.

Сотрудники ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Под подозрение попал 29-летний местный житель. Он пытался уговорить гражданина Узбекистана присоединиться к международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При обысках у задержанного изъяты весы, упаковочные материалы и наркотики, которые он распространял в Волгограде. В тайниках обнаружено 14 свёртков с запрещёнными веществами.

Возбуждено уголовное дело о содействии в террористической деятельности. Следователи не исключают, что злоумышленник причастен и к другим преступлениям, сообщают 14 сентября «Новости Волгограда».