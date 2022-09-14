Москва, 14 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В мире много регионов с амбициозными планами развития, где востребован российский газ. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gazprom.ru Поставка газа

По его мнению, Европа не единственный потребитель природного газа и не единственный регион, нуждающийся в газе для обеспечения высоких темпов развития.

«Спрос на российский газ в этих регионах вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — пояснил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, сложности в поставках российского природного газа в Европу наблюдаются из-за антироссийских санкций.

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