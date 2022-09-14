Вашингтон, 14 сентября 2022, 13:40 — REGNUM Жена президента США Джилл Байден ещё не обсуждала с мужем вопрос о его выдвижении на второй срок в 2024 году. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC.
По её словам, они с мужем были слишком заняты, но такое обсуждение обязательно состоится. Джо Байден, полагает она, «остался верен тому», что обещал сделать на посту президента.
«Я думаю, что ему просто нужно продолжать», — сказала Джилл Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис ранее заявила о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок вместе с Байденом.
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