Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Жена президента США Джилл Байден ещё не обсуждала с мужем вопрос о его выдвижении на второй срок в 2024 году. Об этом она заявила в интервью телеканалу NBC.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

По её словам, они с мужем были слишком заняты, но такое обсуждение обязательно состоится. Джо Байден, полагает она, «остался верен тому», что обещал сделать на посту президента.

«Я думаю, что ему просто нужно продолжать», — сказала Джилл Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис ранее заявила о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок вместе с Байденом.

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