На помощь руководству Северной Осетии прибыли российские сенаторы
Южная Осетия, 14 августа, 2008, 11:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии находятся члены верхней палаты российского парламента. Сенаторы прибыли в республику для оказания помощи руководству региона, передает 14 августа корреспондент ИА REGNUM.
Члены Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты
Как отметил Александр Торшин, сенаторы окажут необходимую помощь органам власти Северной Осетии в решении задач, связанных с временным обустройством беженцев из Южной Осетии.