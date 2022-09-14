Южная Осетия, 14 августа, 2008, 11:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии находятся члены верхней палаты российского парламента. Сенаторы прибыли в республику для оказания помощи руководству региона, передает 14 августа корреспондент ИА REGNUM.

Члены Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты Александром Торшиным приняли участие в работе внеочередного заседания североосетинского парламента. Сенаторы поддержали депутатов, которые приняли обращение о признании независимости Южной Осетии. Парламент Северной Осетии обратился с этой просьбой к руководству Российской Федерации и мировому сообществу.

Как отметил Александр Торшин, сенаторы окажут необходимую помощь органам власти Северной Осетии в решении задач, связанных с временным обустройством беженцев из Южной Осетии.