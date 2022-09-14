Москва, 14 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Угрозы некоторых западных политиков в адрес Москвы по поводу того, что России придётся сжигать вхолостую собственный газ, лишены оснований. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития», — заявил Песков.

«Есть регионы, которые, кстати, развиваются гораздо более быстрыми темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — указал он.