Махачкала, , 13:29 — REGNUM Визитная карточка Дагестана — Сулакский каньон — может превратиться в помойку, угрожающую безопасности туристов. Из-за мусора, который приносится в него течением из горных районов, уже сейчас популярное у гостей региона место выглядит неприглядно, что мешает развитию водного туризма. Такие выводы сделали активисты Общероссийского народного фронта.

Сулакский каньон. Дагестан Марина Захарова © ИА REGNUM

«Плавающий на водной глади мусор представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья туристов, совершающих прогулочные экскурсии на воде. Некоторые участки стали непроходимыми из-за плотности скопившихся отходов. К тому же мусор на водной глади — серьезная экологическая проблема», — приводит слова члена регионального штаба ОНФ Джамала Омарова пресс-служба общероссийского движения.

Причиной такого большого скопления мусора на поверхности воды фронтовики считают слабую работу по организации утилизации твердых коммунальных отходов в горных селах. Из-за этого после проливных дождей в реки Андийское Койсу и Аварское Койсу смываются горы мусора, в том числе пластика, древесины пакетов с бытовыми отходами. Все это попадает в в Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище.

Активисты обратились в региональное минприроды с предложением закупить необходимую технику для утилизации мусора и очистки водной поверхности.