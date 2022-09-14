Махачкала, 14 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Визитная карточка Дагестана — Сулакский каньон — может превратиться в помойку, угрожающую безопасности туристов. Из-за мусора, который приносится в него течением из горных районов, уже сейчас популярное у гостей региона место выглядит неприглядно, что мешает развитию водного туризма. Такие выводы сделали активисты Общероссийского народного фронта.

Марина Захарова ИА REGNUM Сулакский каньон. Дагестан

«Плавающий на водной глади мусор представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья туристов, совершающих прогулочные экскурсии на воде. Некоторые участки стали непроходимыми из-за плотности скопившихся отходов. К тому же мусор на водной глади — серьезная экологическая проблема», — приводит слова члена регионального штаба ОНФ Джамала Омарова пресс-служба общероссийского движения.

Причиной такого большого скопления мусора на поверхности воды фронтовики считают слабую работу по организации утилизации твердых коммунальных отходов в горных селах. Из-за этого после проливных дождей в реки Андийское Койсу и Аварское Койсу смываются горы мусора, в том числе пластика, древесины пакетов с бытовыми отходами. Все это попадает в в Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище.

Активисты обратились в региональное минприроды с предложением закупить необходимую технику для утилизации мусора и очистки водной поверхности.