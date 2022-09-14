Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Петербурге органы СКР предъявили обвинение Магомеду Мирзаеву, который изнасиловал и ограбил двоюродную сестру своей знакомой, сообщили 14 сентября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

LMAP Жертва изнасилования

Нападение на 21-летнюю девушку произошло 9 сентября в квартире одного из домов по улице Плесецкой в Приморском районе. 32-летний Мирзаев, как сообщило следствие в суде при избрании ему меры пресечения, ввёл своей жертвы внутримышечно неустановленное вещество и, воспользовавшись тем, что девушка не может оказать ему сопротивление, изнасиловал её. После чего мужчина перевел с её счета на свой деньги жертвы и ушел.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела — по статьям «изнасилование» и «кража». На следующий день после случившегося подозреваемый был задержан. В настоящий момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

«Председателем Следственного комитета РФ ход и результаты расследования указанного уголовного дела были поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что Мирзаев по решению суда заключен под стражу как минимум до 9 ноября 2022 года.

«Вину не признал, от дачи показаний отказался», — уточнили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.