Москва, , 13:27 — REGNUM Российские войска поразили боевую машину РСЗО «Ураган» в ДНР, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 в Николаевской области. Об этом сообщает 14 сентября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

ВС России во время спецоперации в б. УССР Министерство обороны России

В ведомстве уточнили, что установку РСЗО «Ураган» уничтожили у города Красный Лиман в Краматорском районе.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства находилась у села Лепетиха в Баштанском районе Николаевской области. Кроме того, у села Лозового в Казанковском районе уничтожен радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

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