Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Общественный штаб по вопросам реновации в Санкт-Петербурге определит меры поддержки льготников, чьи дома попадут под снос. Об этом 14 сентября заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Председатель петербургского парламента отметил, что общественный штаб будет обсуждать все вопросы, связанные с проведением реновации, вплоть до заселения в новые квартиры. Особое внимание уделят лицам с неустойчивым положением. В пример Бельский привёл женщину, которая живёт с ребёнком-инвалидом. Если все собственники проголосуют за то, чтобы дом участвовал в реновации, то ей некуда идти, и нет возможности приобрести новое жильё за те деньги, что предложит компания-застройщик.

«Этот вопрос тоже важный, как мы будем его рассматривать. В такие случаи люди, может, будут ставиться на очередь на жильё. То есть нужно все эти вопросы обсуждать, также очень много вопросов, связанных с тем, что молодые семьи, например, живут, покупая квартиру, у них есть льготная ипотека», — заявил Бельский.

Спикер Заксобрания добавил, что общественный штаб соберётся до конца сентября. Отметим, что онлайн-голосование по выбору членов штаба завершится 15 сентября.

Напомним, губернатор Александр Беглов предложил приостановить реализацию закона о реновации жилых территорий до 2024 года и внести в закон серьезные изменения.