Общественный штаб по реновации в Петербурге обсудит помощь льготникам
Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Общественный штаб по вопросам реновации в Санкт-Петербурге определит меры поддержки льготников, чьи дома попадут под снос. Об этом 14 сентября заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Председатель петербургского парламента отметил, что общественный штаб будет обсуждать все вопросы, связанные с проведением реновации, вплоть до заселения в новые квартиры. Особое внимание уделят лицам с неустойчивым положением. В пример Бельский привёл женщину, которая живёт с ребёнком-инвалидом. Если все собственники проголосуют за то, чтобы дом участвовал в реновации, то ей некуда идти, и нет возможности приобрести новое жильё за те деньги, что предложит компания-застройщик.
«Этот вопрос тоже важный, как мы будем его рассматривать. В такие случаи люди, может, будут ставиться на очередь на жильё. То есть нужно все эти вопросы обсуждать, также очень много вопросов, связанных с тем, что молодые семьи, например, живут, покупая квартиру, у них есть льготная ипотека», — заявил Бельский.
Спикер Заксобрания добавил, что общественный штаб соберётся до конца сентября. Отметим, что онлайн-голосование по выбору членов штаба завершится 15 сентября.
Напомним, губернатор Александр Беглов предложил приостановить реализацию закона о реновации жилых территорий до 2024 года и внести в закон серьезные изменения.