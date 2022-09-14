Москва, , 13:24 — REGNUM Российские военные уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов формирований киевского режима на территории бывшей УССР. Об этом 14 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что склады уничтожены в районах городов Северск и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Харькова и Изюма Харьковской области.

Кроме того, в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области за сутки были нанесены удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по боевым позициям и пунктам временной дислокации киевского нацформирования «Кракен», 9-го полка нацгвардии, 25-й воздушно-десантной бригады, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны.