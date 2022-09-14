Москва, 14 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области киевские боевики потеряли свыше 200 человек. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ были нанесены в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск.

«Потери противника составили до 150 [киевских боевиков] убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 сентября, на оккупированной киевским режимом территории Харьковской области российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили базу иностранных наёмников.

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