Москва, , 13:23 — REGNUM Напряжённость на границе двух стран — Армении и Азербайджана — остается. Об том сегодня, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Представитель Кремля уточнил, что однозначно напряжённость на армяно-азербайджанской границе сохраняется.

«13 сентября было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану с реализацией мирного процесса, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

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