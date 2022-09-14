Песков заявил о сохранении напряжённости на границе Армении и Азербайджана
Москва, 14 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Напряжённость на границе двух стран — Армении и Азербайджана — остается. Об том сегодня, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Представитель Кремля уточнил, что однозначно напряжённость на армяно-азербайджанской границе сохраняется.
«13 сентября было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен», — пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану с реализацией мирного процесса, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
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