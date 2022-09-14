Москва, , 13:23 — REGNUM Международные структуры прекрасно осведомлены о том, что происходит с Запорожской АЭС. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции. Они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территории, которая под контролем ВСУ. Они прекрасно видят, — и в том числе те сотрудники МАГАТЭ, которые остаются на станции, — прекрасно видят, откуда продолжаются обстрелы. Всё это очевидно», — заявил Песков.