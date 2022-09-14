Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, что нужно провести референдум по вопросу открытия «второго фронта» России нарушает суверенитет Грузии. Об этом заявил журналистам член партии «Единое национальное движение» Георгий Ботковели.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страна должна быть независимой. Заявление Кобахидзе противоречит суверенитету и независимости страны», — сказал Ботковели.

Он также обвинил лидера «Мечты» в предательстве и в содействии «российским интересам». Аналогичным образом на его высказывание отреагировал депутат от партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

«Заявления Кобахидзе, называются прямым информационным терроризмом и информационной диверсией против своего народа», — сказал политик.

Также критически к словам Кобахидзе отнёсся независимый депутат Георгий Вашадзе. Он не согласен с утверждением, будто киевские власти и Евросоюз добиваются от Грузии открытия «второго фронта».

Напомним, 13 сентября Кобахидзе обвинил Запад, киевский режим и грузинскую оппозицию в стремлении втянуть Грузию в войну с Россией. Он заявил, что это противоречит желанию народа, и предложил подтвердить своё заявление референдумом.

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