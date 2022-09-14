Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел уголовное дело против жителя Московской области о производстве контрафактного моторного масла, сообщили 14 сентября в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Моторное масло Avtosreda.ru

Москвича обвинили в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Установлено, что мужчина организовал со своим знакомым на территории Оренбуржья собственное производство по розливу и реализации контрафактного автомобильного масла, используя чужие торговые марки. При этом злоумышленники ориентировались на бренды, которые пользуются спросом.

Москвич вёл переговоры с контрагентами, подыскивал работников в цех для изготовления контрафактной продукции. Людей при этом не уведомляли о преступных намерениях.

«Постановлением суда производство по уголовному делу прекращено за примирением сторон. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — сообщили в судебной инстанции.