Москва, , 13:20 — REGNUM Только киевский режим сам может себе обеспечить гарантии безопасности, выполнив ряд условий, которые бы, в свою очередь, ликвидировали угрозы для России. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«При существующем статусе-кво при существующем положении вряд ли кто-то может дать большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. И прекрасно знает, какие это должны быть действия», — заявил Песков.

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