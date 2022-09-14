Москва, 14 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Только киевский режим сам может себе обеспечить гарантии безопасности, выполнив ряд условий, которые бы, в свою очередь, ликвидировали угрозы для России. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«При существующем статусе-кво при существующем положении вряд ли кто-то может дать большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. И прекрасно знает, какие это должны быть действия», — заявил Песков.