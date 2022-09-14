Москва, 14 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В мире есть много регионов, которые имеют амбициозные планы развития и в них может быть востребован российский газ, что компенсирует поставки голубого топлива из России в Европу. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Европа — не единственный потребитель природного газаи не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые развиваются более высокими темпами и имеют более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ [из РФ] может компенсировать спрос на европейском направлении», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ЕК по ограничению цен на газ готовится в зависимости от уровня отношений Евросоюза со страной, поставляющей голубое топливо.