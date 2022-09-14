Москва, , 13:17 — REGNUM Подготовленный киевским режимом список гарантий безопасности подтверждает настоятельную необходимость специальной военной операции. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом, речь идёт о некоем документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остаётся. Соответственно, остаётся главная угроза для нашей страны. И остаётся, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Вот де-факто и, наверное, де-юре ситуация такая», — заявил Песков.

«Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость СВО для обеспечения нашей безопасности и обеспечения наших национальных интересов», — указал он.

Ранее киевский режим составил список гарантий безопасности, которые попросит у Запада. Они, в частности, предполагают военную и финансовую помощь Запада, возвращение всех территорий и вступление в НАТО.

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