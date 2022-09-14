Москва, , 13:17 — REGNUM Запорожская область готова отразить атаку киевских вооруженных формирований. Об этом 14 сентября заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы к любому развитию событий. Я постоянно встречаюсь с командующими армией, руководителями, которые на этом участке фронта, мы способны отразить нападение Киева, у нас работает вся инфраструктура. Задействованы все механизмы, чтобы дать достойный отпор», — сказал Балицкий.

При этом политик отметил, что население освобожденной Россией части Запорожской области сохраняет спокойствие.

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