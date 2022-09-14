Москва, , 13:15 — REGNUM Российская авиация высокоточными ударами уничтожила в ДНР до 250 боевиков ВСУ и более 20 единиц военной техники, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новосёлка и Времевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 250 военнослужащих ВСУ и более 20 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новосёловки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 киевских боевиков и пять единиц военной техники.