Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На Камчатке состоялась торжественная церемония награждения лауреатов губернаторской премии. Ими стали ребята, которые достигли выдающихся успехов в учебе, спорте или творческой деятельности. С талантливыми школьниками встретился 14 сентября губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Мы впервые поощряем в такой форме самых лучших и талантливых ребят, которые демонстрируют успехи не только в учебе, но и принимают активное участие в нужных и полезных делах, становятся примером для сверстников и всех ребят, которые учатся сегодня на Камчатке. Для меня очень важна эта стипендия и внимание к вам как пример того, что на Камчатке учатся замечательные дети, которые показывают, что можно быть успешными и реализовать себя на полуострове», — сказал Солодов.

Всего лауреатами стали 10 школьников. Они с сентября по май будут получать стипендию в сумме 10 тыс. рублей ежемесячно.

«Думаю, когда людей поощряют за особые успехи и достижения, то это мотивирует и даёт стимул идти дальше и добиваться больших побед, а также помогает самореализоваться в жизни, поэтому данная стипендия очень нужна», — рассказала ученица Елизовской средней школы № 2 Ирина Попова.

Губернатор Камчатки обсудил с ребятами перспективы региона на ближайшее время, а также меры для сдерживания оттока молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.