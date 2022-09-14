Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 13:14 — REGNUM В Кавалерово судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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В ходже следствия и в суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый в ходе ссоры с братом нанёс ему около пяти ударов деревянным стулом по голове, а затем еще 14 ударов ножом по телу. Родственник скончался.

Фигурант приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство своей сожительницы и убийстве её несовершеннолетнего сына.