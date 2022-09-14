Москва, , 13:14 — REGNUM ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В ведомстве сообщили о безуспешных наступательных действиях 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

«На николаево-криворожском направлении […] уничтожено восемь танков ВСУ, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 [киевских боевиков]», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября киевские боевики предприняли несколько неудачных попыток атак на николаево-криворожском направлении, в результате которых они понесли потери и отступили.