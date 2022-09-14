Москва, 14 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий межбюджетные отношения на федеральном уровне при предоставлении и распределении отдельных видов субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов и местным бюджетам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума

Документ, в частности, наделяет региональные власти правом устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры, стороной которых является городской округ, от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ. Размеры указанных нормативов устанавливаются региональным законодательством.

Также устанавливается, что «горизонтальные» субсидии между бюджетами регионов и между местными бюджетами могут быть предоставлены и для обеспечения реализации заключенных соглашений межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры.

Законопроект допускает превышение общей суммы заимствований региона в отчетном финансовом году над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета субъекта РФ.