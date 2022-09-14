Москва, 14 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) с негодованием восприняла предложение Минфина копить дефицитные товары.

Duma.gov.ru Нина Останина

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах. Также он предложил российским гражданам для сохранения сбережений закупать дефицитные импортные товары.

«В Минфине порекомендовали россиянам копить дефицитные товары. Очень, скажу я вам, все это «оптимистично» звучит. Хорошо еще гречку с тушенкой и макаронами складировать не предлагают», — отметила Останина в своем телеграм-канале.

Депутат обратила внимание, что это заявление было сделано именно заместителем министра финансов.

«Как говорится, «здравствуйте, я ваша тетя»! А как же импортозамещение? Куда ушли деньги на соответствующий национальный проект? Кто вообще за все это отвечает? В общем, что называется, «зла не хватает». Поэтому надо засучить рукава и работать. Впереди — очищение авгиевых конюшен, в которые Россию превратили господа либералы за последние 30 лет…», — заключила Останина.

Как сообщало ИА REGNUM, считают допустимым хранить часть сбережений в рублях большинство жителей России (65%), в долларах — 33%, в евро — 24%.