Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Рабочие спасли девушку, которая потеряла сознание и упала у Биржевого моста в Малую Неву в центре Санкт-Петербурга, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе строительной компании АО «ПО «Возрождение».

пресс-служба «Возрождение» Падение девушки в Малую Неву

Инцидент произошел вечером 13 сентября. 22-летняя уроженка Челябинска сидела на парапете набережной, в какой-то момент она потеряла сознание, не удержалась и упала в холодную воду реки Малая Нева. Это заметили рабочие, которые сейчас капитально ремонтируют Биржевой мост, и сразу же отправились на помощь девушке.

«В воду прыгнул Мухтарбек Каримов, Роман Егоров и Геннадий Слоневский до приезда бригады «скорой» оказали первую помощь. Тарас Панасенко оперативно вызвал бригаду медиков «скорой», которая приехала очень быстро», — добавили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудник ОМОНа спас мужчину, который разделся и прыгнул в холодную воду канала Грибоедова в центре Северной столицы.