Москва, 14 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Информационное обеспечение граждан о ходе специальной военной операции недостаточно, необходимо создать при Госдуме информбюро. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Кузнецов в ходе заседания палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«Прошу дать поручение комитету по информационной политике сформировать предложения по информационному обеспечению граждан о ходе проведения СВО и рассмотреть возможность создания информбюро при Государственной думе, которое будет предоставлять нашим гражданам всестороннюю, полноценную информацию соответствующих министерств и ведомств, отвечающих за безопасность граждан», — сказал Кузнецов.

По его убеждению, «граждане должны получать информацию в удовлетворяющем объёме и форме, а депутаты Госдумы как представители народа могут и должны стать источником этой информации».

«Как показали последние события, данных, поступающих от генерал-майора Конашенкова, военкоров с полей боевых действий в силу объективных обстоятельств недостаточно с точки зрения граждан», — констатировал парламентарий.

В качестве примера он привел информационный вакуум после обстрела Белгородской области со стороны б. УССР, когда глава региона Вячеслав Гладков просто молчал, хотя все ждали от него реакции.

В ходе дискуссии лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на недостаток информации на фоне выравнивания линии фронта.

«Не хватает людям чёткой позиции, не вдаваясь ни в какие военные операции… У нас впереди ещё будут ситуации, когда очень нужно будет чётко, внятно сказать гражданам в России, что вообще происходит и как», — заявил Миронов.

При этом, по его словам, речь не идёт о том, чтобы депутаты Госдумы «скопом кто в лес, кто по дрова разъяснял».

«Именно нужно дать поручение — пускай согласовывает с председателем Государственной думы», — предлагает Миронов.