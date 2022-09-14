Москва, 14 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Свыше 130 человек, которые причастны к деятельности киевских нацистов, задержали на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

«Росгвардейцы задержали более 130 человек в Херсонской и Запорожской областях, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружено 10 тайников с вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что росгвардейцами были изъяты иностранный противотанковый ракетный комплекс NLAW, миномёт калибра 82 мм, два пулемёта Владимирова калибра 14,5 мм и свыше 16 тыс. единиц боеприпасов для стрелкового оружия. Помимо того, сотрудники Росгвардии изъяли свыше 4,5 кг наркотических средств.

При этом период, за который были задержаны названные лица, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал быть осмотрительным в вопросе освещения и обсуждения хода специальной военной операции.