Москва, 14 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Довольны качеством жизни в Москве и положительно оценивают развитие столицы 82% горожан. При этом есть запрос на дальнейшие улучшения у 74%. Такие результаты исследования приводит аналитический центр НАФИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи

Среди позитивных перемен в Москве граждане назвали повышение доступности общественного транспорта (42%), строительство дорог и развязок (28%), благоустройство парков и развитие общественных пространств (27%).

В то же время москвичи отметили ухудшение в ряде сфер. 19% заявили об увеличении количества автомобилей на дорогах Москвы, 16% — о сокращении числа рабочих мест. 12% пожаловались на неубранные улицы и придомовые территории, 7% — на слишком большое число строек в городе, которые мешают комфортной жизни.

В ближайшие три года 24% москвичей ожидают дальнейшего развития дорожной сети, 20% — увеличения числа рабочих мест. Также среди основных запросов жителей столицы — строительство новых станций метро, МЦК и МЦД (13%), благоустройство парков, детских площадок и озеленение (12%).

Опрос проведен в июле 2022 года. Опрошены 1600 жителей Москвы от 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, при острейшем дефиците учебных заведений все большее количество москвичей протестует против строительства новых школ.

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