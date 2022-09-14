Баку, , 17:39 — REGNUM ОДКБ необходимо незамедлительно отреагировать на обострение обстановки в Закавказье и принять меры к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Российские миротворцы ОДКБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это очень страшная, опасная и тревожная ситуация, потому что России сейчас терять лицо никак нельзя. Армения уже обратилась официально в ОДКБ, и у России нет никакой возможности отказаться от прямой помощи. Так же, как и у Казахстана и других стран-участниц ОДКБ. Если сейчас не будет единым фронтом какого-то ответа Азербайджану (я даже не говорю про силовой ответ), хотя бы какого-то принуждения к миру в режиме видеоконференции, если ОДКБ в ближайшее не найдёт пути решения Карабахского конфликта, то это будет очень серьёзной имиджевой потерей организации, которую и так вообще не воспринимают всерьёз. Это будет полной катастрофой для ОДКБ, и уже не придётся говорить о его эффективности. Организации необходимо предпринять какую-то инициативу по деэскалации конфликта и в жёсткой, даже ультимативной форме призвать все его стороны к диалогу. И, скорее всего, понадобится какой-то общий миротворческий контингент. Это было бы очень хорошим ходом. Когда все страны в едином порядке призвали бы того же Ильхама Алиева успокоиться и перестать заниматься провокациями и эскалацией конфликта, он бы понял, что находится в одиночестве. Впрочем, он и так в одиночестве, за ним только Турция. А если против него выступят и Казахстан, и Белоруссия, и Россия, он поймёт, что расклад сил не в его пользу, и что пора прекращать бряцать оружием, а надо садиться за стол переговоров. У ОДКБ есть исторический шанс превратиться, я бы сказал, в НАТО. России необходимо вернуться в качестве главного и авторитетного игрока не только в Закавказье, но и вообще на всё постсоветское пространство. Аслан Рубаев

Политолог отметил, что даже в этих условиях России всё равно нужно сохранять её стратегические отношения с Азербайджаном, так как Баку пока не идёт по пути разрыва связей с Москвой, хотя недавнее заявление президента Алиева о нарушении Россией международного права, конечно же, не привносит позитивной повестки в отношения между странами.

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Напомним, что после резкого обострения обстановки на границе с Азербайджаном, 13 сентября правительство Армении обратилось к России и ОДКБ с просьбой об оказании ими военной помощи Еревану.