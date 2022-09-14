Зима, Иркутская область, 14 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 сентября обнародовали подробности серьёзного ДТП в городе Зима: старшеклассница за рулем внедорожника сбила девочку. Инцидент произошел накануне в районе дома № 16 на улице Падаюрова.

МВД В городе Зима сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором старшеклассница за рулем внедорожника сбила девочку

Прибывшие на место полицейские установили, что шестнадцатилетняя школьница, воспользовавшись отсутствием дома родителей, взяла ключи от внедорожника, принадлежащего отцу. Вместе с подругой она отправилась кататься по городу.

При совершении маневра «поворот направо», водитель совершила наезд на 14 летнюю девочку, переходящую проезжую часть. С травмами подросток-пешеход была госпитализирована в травматологическое отделение Саянской городской больницы.

Органами предварительного расследования проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее о неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 по 11 сентября на территории Иркутской области произошло 34 ДТП с пострадавшими.

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