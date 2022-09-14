Минск, 14 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать Европе замёрзнуть на фоне разразившегося энергокризиса. Об этом он сказал 14 сентября, когда колол дрова. Видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

«Не дадим Европе замёрзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал Лукашенко, ловко управляясь топором.

Он добавил, что Европе сейчас не до особого выбора — ёлки или другие какие дрова, «главное, чтобы было тепло».

«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замёрзли», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он напомнил, что они соседи Белоруссии, и выразил надежду, что они одумаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейцев нельзя бесконечно сбивать с толку: зимой они убедятся, что энергетическая политика Западной Европы мчится к краху. По его словам, «очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мёрзнет, в то время как нет отопления».

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