Луганск, 14 сентября 2022, 13:06 — REGNUM Союзные силы продвигаются и планомерно освобождают населенный пункт Соледар в Донецкой Народной Республике, сообщил 14 сентября офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября силы Донецкой и Луганской Народных Республик при огневой поддержке Вооружённых сил РФ освободили населённые пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.
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