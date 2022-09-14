Луганск, , 13:06 — REGNUM Союзные силы продвигаются и планомерно освобождают населенный пункт Соледар в Донецкой Народной Республике, сообщил 14 сентября офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«На некоторых участках местности у нас есть существенные успехи — это населенный пункт Соледар и населенный пункт Артемовск. Сейчас мы продвигаемся вперед, выбиваем противника и планомерно освобождаем данный населенный пункт (Соледар). Что касается населенного пункта Артемовска, то после ряда удачных атак на позиции врага он понес колоссальнейшие потери», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября силы Донецкой и Луганской Народных Республик при огневой поддержке Вооружённых сил РФ освободили населённые пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.

Читайте также: Союзные войска освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР