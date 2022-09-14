Москва, , 13:06 — REGNUM Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Команда Сергея Карякина («Маверик») Дарья Антонова © ИА REGNUM

Карякин рассказал, что Международная автомобильная федерация (FIA) требует от всех российских спортсменов подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными. То есть, в таком формате», — сказал Карякин.

Также он рассказал, что эту бумажку давали ещё в апреле, поэтому он не участвовал в Кубке мира и других соревнованиях.

По его словам, сейчас решается вопрос, можно ли участвовать в турнирах без подписи этой бумаги. Спортсмены пытаются продавить, чтобы её отменили.

«Безусловно, такую бумагу я подписывать не буду, у меня есть определённые принципы в жизни, идти против своего дома — совсем неправильно», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, Карякин является победителем «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов. В 2020 году он занял второе место зачёте багги.