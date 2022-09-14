Москва, 14 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции России на территории бывшей УССР. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Сергея Карякина («Маверик»)

Карякин рассказал, что Международная автомобильная федерация (FIA) требует от всех российских спортсменов подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными. То есть в таком формате», — сказал Карякин.

Также он рассказал, что эту бумажку давали ещё в апреле, поэтому он не участвовал в Кубке мира и других соревнованиях.

По его словам, сейчас решается вопрос, можно ли участвовать в турнирах без подписи этой бумаги. Спортсмены пытаются продавить, чтобы её отменили.

«Безусловно, такую бумагу я подписывать не буду, у меня есть определённые принципы в жизни, идти против своего дома — совсем неправильно», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, Карякин является победителем «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов. В 2020 году он занял второе место в зачёте багги.