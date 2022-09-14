Москва, 14 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Силы киевского режима продолжили попытки наступления на николаево-криворожском направлении, однако понесли потери от действий российских войск. Более 150 военных ВСУ уничтожены за сутки, сообщает 14 сентября Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака ВС России

Массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ наносят российские ракетные войска, артиллерия и авиация. Безуспешные попытки наступления предприняли 24-я и 28-я механизированные, 46-я аэромобильная и 60-я пехотная бригады ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Российские войска уничтожили восемь танков противника, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 военнослужащих.

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