Москва, , 13:06 — REGNUM 14 сентября президент «Интерроса» Владимир Потанин объявил о том, что жертвует значительную часть своего капитала на общественно-полезные проекты. Первым крупным активом, чьи акции Потанин передаст на эти цели, станет недавно приобретенный им Росбанк.

Владимир Потанин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что значимый пакет акций Росбанка (до 50 процентов) перейдет в эндаумент основанного им еще в 1999 году благотворительного фонда, еще около 10 процентов акций будут переданы самому банку, на эти акции будут выпущены ЦФА (цифровые финансовые активы). При этом сам Потанин не будет входить в органы управления ни Благотворительного фонда, ни Росбанка — обе структуры будут самостоятельными, а управление перейдет к независимым директорам.

Эта новость, впрочем, только на первый взгляд кажется неожиданной. Владимир Потанин с 2010 года активно занимается благотворительными проектами, которые год от года набирают обороты в самых разных сферах экономики и общества.

«В 2010 году я объявил о своём решении направить большую часть моего состояния на благотворительные цели. Это было абсолютно обдуманное заявление: я всегда считал, что человек должен делиться с обществом своими достижениями, своим успехом», — заявил Владимир Потанин, добавив, что созданный им благотворительный фонд «состоялся как устойчивая благотворительная организация с безупречной репутацией, высокопрофессиональной управленческой командой и целым сообществом единомышленников».

Владимир Потанин и группа «Интеррос» принимали активное участие в разработке законопроекта об целевых капиталах в 2006 году. До появление в России эндаументов передать фондам не «живые» деньги, а капитал, который мог бы обеспечить финансовую самостоятельность благотворителей и в будущем, было нельзя. После вступления в силу закона в 2007 году Потанин вместе с другими выпускниками вуза сформировал эндаумент МГИМО, пожертвовав в фонд целевого капитала вуза в общей сложности около $6,5 млн. В 2011 году благодаря взносу Потанина в $5 млн свой фонд целевого капитала создал Государственный Эрмитаж. В 2019 году Потанин сделал пожертвования по 100 млн рублей на создание эндаументов Третьяковской галереи и РАМТа.

На протяжении последних лет Потанин реализовывал идею создания ЦФА и своей цифровой платформы «Атомайз», имея в виду, что цифровые финансовые активы должны превратить сотрудников компаний в их бенефициаров. Первый опыт выпуска промышленных токенов на металлы «Норникеля» показал, что у ЦФА есть большое будущее.

Учитывая возможности цифровых финансовых активов, можно предположить, что сотрудники Росбанка, получившие ЦФА на акции, смогут получать доход от этого инструмента, при этом смогут избежать рисков, связанных с покупкой ценных бумаг.

«Принятые решения — не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели», — заявил Владимир Потанин.

Для справки:

По итогам передачи пакетов акций Росбанка капитал фонда Потанина достигает запланированного размера в 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ.