Москва, 14 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. 14 сентября президент «Интерроса» Владимир Потанин объявил о том, что жертвует значительную часть своего капитала на общественно-полезные проекты. Первым крупным активом, чьи акции Потанин передаст на эти цели, станет недавно приобретенный им Росбанк.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Сообщается, что значимый пакет акций Росбанка (до 50 процентов) перейдет в эндаумент основанного им еще в 1999 году благотворительного фонда, еще около 10 процентов акций будут переданы самому банку, на эти акции будут выпущены ЦФА (цифровые финансовые активы). При этом сам Потанин не будет входить в органы управления ни Благотворительного фонда, ни Росбанка — обе структуры будут самостоятельными, а управление перейдет к независимым директорам.

Эта новость, впрочем, только на первый взгляд кажется неожиданной. Владимир Потанин с 2010 года активно занимается благотворительными проектами, которые год от года набирают обороты в самых разных сферах экономики и общества.

«В 2010 году я объявил о своём решении направить большую часть моего состояния на благотворительные цели. Это было абсолютно обдуманное заявление: я всегда считал, что человек должен делиться с обществом своими достижениями, своим успехом», — заявил Владимир Потанин, добавив, что созданный им благотворительный фонд «состоялся как устойчивая благотворительная организация с безупречной репутацией, высокопрофессиональной управленческой командой и целым сообществом единомышленников».

Владимир Потанин и группа «Интеррос» принимали активное участие в разработке законопроекта об целевых капиталах в 2006 году. До появление в России эндаументов передать фондам не «живые» деньги, а капитал, который мог бы обеспечить финансовую самостоятельность благотворителей и в будущем, было нельзя. После вступления в силу закона в 2007 году Потанин вместе с другими выпускниками вуза сформировал эндаумент МГИМО, пожертвовав в фонд целевого капитала вуза в общей сложности около $6,5 млн. В 2011 году благодаря взносу Потанина в $5 млн свой фонд целевого капитала создал Государственный Эрмитаж. В 2019 году Потанин сделал пожертвования по 100 млн рублей на создание эндаументов Третьяковской галереи и РАМТа.

На протяжении последних лет Потанин реализовывал идею создания ЦФА и своей цифровой платформы «Атомайз», имея в виду, что цифровые финансовые активы должны превратить сотрудников компаний в их бенефициаров. Первый опыт выпуска промышленных токенов на металлы «Норникеля» показал, что у ЦФА есть большое будущее.

Учитывая возможности цифровых финансовых активов, можно предположить, что сотрудники Росбанка, получившие ЦФА на акции, смогут получать доход от этого инструмента, при этом смогут избежать рисков, связанных с покупкой ценных бумаг.

«Принятые решения — не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели», — заявил Владимир Потанин.

Для справки:

По итогам передачи пакетов акций Росбанка капитал фонда Потанина достигает запланированного размера в 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ.