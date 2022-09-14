Москва, , 13:03 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ содержит ряд положений срочного и первоочередного характера. Так, предлагается установить на 2022 год возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета государственного внебюджетного фонда РФ для перераспределения бюджетных ассигнований без внесения изменений в федеральный закон о бюджете соответствующего государственного внебюджетного фонда. Это позволит органам управления государственными внебюджетными фондами оперативно реагировать на изменения социально-экономической обстановки и обеспечить выполнение возложенных на них функций и задач. Аналогичная норма применялась в 2021 году.

Кроме того, федеральным государственным учреждениям предоставляется право открытия в 2022 году счетов в Центробанке РФ и кредитных организациях в соответствии с разрешением Минфина для более оперативного осуществления операций с поступающими им средствами при реализации ключевых функций. Замминистра финансов РФ Алексей Лавров на пленарном заседании Госдумы пояснил, что речь идет о нескольких учреждениях, но не стал уточнять, о каких именно.

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