Лондон, 14 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Режиссёр фильма «007: Спектр» Сэм Мендес поделился своим видением следующего постановщика «бондианы». Его слова приводит издание Deadline.

Цитата из к/ф « 007: Координаты «Спектр». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США Джеймс Бонд в горах

«Думаю, актёр в роли Бонда будет эволюционировать, как и режиссёр. Было бы прекрасно увидеть женщину, режиссирующую Бонда. Это было бы чудесно», — заявил Мендес. Он также признался, что не планирует возвращаться во франшизу.

Напомним, в настоящий момент неизвестно, когда состоится премьера перезапуска «бондианы». По словам продюсеров, личности исполнителя главной роли и режиссёра будут раскрыты в 2023 году.