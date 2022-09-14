Москва, 14 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, регламентирующий применение особого порядка уплаты налогов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В документе предлагается определить в Бюджетном кодексе РФ порядок зачисления единого налогового платежа на отдельный казначейский счет, а также осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений единого налогового платежа.

Аналогичные нормы предусматриваются для авансовых платежей и денежного залога, предусмотренных правом ЕАЭС и российским законодательством.

Также устанавливаются значения нормативов зачисления в бюджеты бюджетной системы РФ сумм штрафов, пеней, процентов, исчисляемых исходя из сумм налогов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в отличие от действующей в настоящее время нормы, согласно которой суммы указанных штрафов, пеней зачисляются в бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством применительно к соответствующим налогам.